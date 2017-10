Rock & Ballads mit New Old Rebels

Outsider-Art im Dialog mit Musik

Am 05.11.2017 schließt die Ausstellung "Herz Licht Farbe“ ihre Türen. Es besteht noch einmal die Möglichkeit mit den Künstlern in den Dialog zu treten.

Am Abend wird die Band New Old Rebels zu Gast sein: Forever young - happy together - that’s Rock `n´ Roll! Die vier Altrocker der New Old Rebels bieten ihrer jungen, attraktiven Stimmakrobatin eine Manege aus soliden Rockklängen und zusammen dem Publikum eine Reise in 60 Jahre Rockgeschichte. Ihre eigenen Songs passen sich perfekt in diese Kombination ein. Die New Old Rebels spielen Free, Beatles, Ian Hunter und eigene Songs. Eintritt frei!

Die Ausstellung "Herz Licht Farbe“ kann vor dem Konzert (14.00 - 17.00 Uhr) und in der Pause besichtigt werden. Konzertbeginn 17.30 Uhr.