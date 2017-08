Mit den zur Zeit wohl angesagtesten Rockbands Süddeutschlands: 200bar - regionale Rockband mit ordentlich Dampf im Kessel, Krashkarma - Rocklegenden aus Los Angeles und den Big Balls - Stuttgart - beste AC/DC Tribute-Band.

Ebenso haben wir einen Rock DJ am Start, der euch in den Bandwechselpausen und nach den Konzerten, mit geilster Rock- und Metalmusik versorgt. - Stimmung an diesem Abend? Unbezahlbar und endlos grandios!!!

Start 20 Uhr

Einlass 19.15 Uhr