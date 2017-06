Rock im Schlos

× Erweitern Hautnah

Unter dem Motto »Rock im Schloss« findet am Samstag ein Rockkonzert mit der Kultband »hautnah« statt. »hautnah« spielen Songs zum Träumen, Mitsingen und Abrocken. Die eigenen Arrangements der Coversongs lassen die alten Zeiten wieder neu aufleben. Neben Klaus Franz, dem Gründer von »hautnah«, stehen Axel Friedrich, Siggi Klaiber sowie Martin Wischermann und Roland Fleck auf der Bühne. Die Rockdreams werden unplugged gespielt von Bands wie: Pink Floyd, CCR, Bob Dylan, Eric Clapton und sind in die Kategorie zeitlos einzuordnen. Eigene Kompositionen reihen sich nahtlos in das Programm der Band ein. »hautnah« war unter anderem Vorband von Joe Cocker bei »Rock for Nature« in Wolpertshausen.