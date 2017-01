Rock Kantine

Die längste ROCK-NACHT in der Kantine präsentiert Euch am 18.02.2017 einen wahren Weltstar als Gastsänger auf der Bühne! Eric Martin, die Stimme von Mr Big eröffnet den Abend solo mit einem Akustik-Set und spielt im Anschluss seine größten Hits mit der Kantine Rock Band. Wie immer bekommt ihr auch an diesem Abend die größten Partykracher und Klassiker aus 40 Jahren Rock-Geschichte live und von Rock-DJ KIEDI zu hören.

STEFANIE NERPEL (FANTA 4, LIQUIDO, …)

SIR JAKE VOTH (THE BODY, KING KONG, …)

BRUNO BOZOKI (THE KLINGONS, …)

PIT NEUBERT (ROCKSTAR, ROSELYNE, …)

MARC ZILLMANN (STC, EOS)