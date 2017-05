Rock Kantine

Die längste ROCK-NACHT in der Kantine präsentiert Euch am Pfingstsonntag wieder die besten Rock Classics und Party Rock Hits der letzten fünf Dekaden. Wie immer bekommt ihr auch an diesem Abend die größten Rock Partykracher live und von Rock-DJ KIEDI zu hören. Die Gesangsgäste an diesem Abend sind: JAMIE VOX (The Vox Brothers, ...) BRUNO BOZOKI (The Klingons, …) PIT NEUBERT (RockStar, Roselyne, …) MARC ZILLMANN (STC, EoS) More t.b.a. An den Rock’n’Roll-Plattentellern auch diesmal wieder unser Partykracher DJ KIEDI! Die Live Band ist wie folgt besetzt: Drums - COLIN HUNT (BK Allstars, Kosmo B*tch) Bass - ARMIN DONDERER (Hartmann, ...) Keyboards - PIT NEUBERT (RockStar, Roselyne, …) Gitarre - BRUNO BOZOKI (The Klingons, …) Chief Master und Gitarre - JÜRGEN “MAUI” MAURER (Acoustasonixs, ...) YOU ARE SO ROCK’N’ROLL!