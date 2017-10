× Erweitern Status Quo

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Nach acht erfolgreichen Jahren, über 500.00 begeisterten Besuchern in 5 Ländern und internationalen Top-Künstlern geht Rock meets Classic 2018 in eine weitere, spektakuläre Runde. Dieses Mal wird auch in der MHP Arena Halt gemacht. Am 17.April 2018 wird dann erneut die Créme de la Créme der Rockmusik auf der Bühne vereint, denn mit dabei sind:

Von Status Quo: Francis Rossi

Von Gotthard: Leo Leoni & Nic Maeder

Von Supertramp: John Helliwell & Jesse Siebenberg

Von The Hooters: Eric Bazilian

Von SAGA: Michael Sadler

& The Mat Sinner Band mit dem RMC Symphonie Orchestra

Rock meets Classic packt gemeinsam mit der Mat Sinner Band und dem RMC Symphonie Orchestra die ganz großen Welthits des Rock in ein neues Gewand und verleiht den Songs so eine ganz neue Faszination und Dynamik. In einem dreistündigen Konzert verbindet das Crossover Projekt die bekanntesten Rocksongs mit symphonischen Klassik-Elementen und liefert so ein gigantisches Musikspektakel.