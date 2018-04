Rock mit Bock

Monoxside - Long Way Home - Time to Rise - DADDi

Monoxside

Alternativ/Punk aus Pforzheim

www.facebook.com/MonoXside

Long Way Home

Drums die knallen wie ein Donnerwetter, Bässe die deine Seele massieren, Gitarrenriffs melodisch mitreißend und eine Stimme, die Reibeisencharakter hat, so lässt sich die Musik von LONG WAY HOME am besten beschreiben. Das Gesamtpaket der drei Göppinger Jungs stimmt: Jung, dynamisch, frisch und mit der Fähigkeit, schnell positive Stimmung zu verbreiten, können sie Jeden zum Tanzen animieren.

www.facebook.com/lwhband

Time to Rise

Die Band T2R wurde 2012 von Patrick B., Felix H. und Jan S. unter dem Namen Evolution eigentlich als Schulprojekt gegründet.Der erste Song war bald geschrieben und weitere sollten noch folgen. Der erste Auftritt mit den eigenen Songs kam dann am 5. Dezember beim Avanti Dilettanti Bandcontest im Jugendhaus Nürtingen bei dem die Band sich das erste Mal neu präsentieren, neue Erfahrungen und Fans sammeln konnten.Der nächste Auftritt fand dann am 10.04 in Stuttgart mit der Band Absurd Appeal im Club Zentral statt sowie den landesweiten SPH Bandcontest am 19.04 in Stuttgart bei dem die Band in den Vorrunden den ersten Platz belegen konnte und sich somit für das Stadtfinale am 14.06 qualifizieren.

www.facebook.com/BandTimetoRise/

DADDi

Ein charismatischer Frontmann mit Songwriting, direkt fürs Publikum.Mittanzen, Mitsingen und Mitfühlen steht auf den Fahnen der jungen Power-Pop-Band.Livemusik mit deutschen Texten.Reinhören. Mitfühlen.

www.facebook.com/daddiband/