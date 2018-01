rock'n'roll safari feat. dj reverend reichsstadt & gast

DJ REVEREND REICHSSTADT & HANK THE DJUnd wieder einmal geht es auf Musik-Safari!

Der erfahrene Tour-Guide REVERENDREICHSSTADT setzt erneut den Tropenhelm auf und führt das doch arg vertrauens-selige Publikum zu einer Expedition in den Rock’n’Roll-Dschungel und an andere un-erforschte Orte, an denen es hochgradig tanzbar zugeht – den Soundtrack zu diesenAusflügen in die Wildnis bilden schließlich nicht umsonst „bone-shakin’ Rhythm’n’Blues,stompin‘ Rock’n’Roll und primitive Rockabilly“, ergänzt zusätzlich noch durch „swingin’Surf- und Exotica-Tunes“ sowie coole Country-Songs.