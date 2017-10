Rock of all Ages mit den JDAllstars

JD Club e.V. Rock-Party – Fünf Profimusiker zelebrieren am 2.12. in Pfedelbach die Rockmusik der späten 60er bis heute.

Nach den viel umjubelten Auftritten bei den vergangenen Rock-Partys hat der JD Club auch in diesem Jahr wieder eine professionelle Allstars Band für die Rocknacht engagiert. Am Samstag, 02.12.2017 ab 20 Uhr, werden fünf Vollblutmusiker die Bühne rocken, die schon etliche Jahre auf internationalen Bühnen Erfahrung gesammelt und sich exklusiv für unsere Rock-Party formiert haben. Unter dem Namen JDAllstars werden sie, in der Pfedelbacher Festhalle Nobelgusch, dem Sound elektrischer Rock-Gitarren mit all seinen stilprägenden Facetten Tribut zollen.

Erstmals bei den JDAllstars, wird sich Lydia Pané am Mikrofon die Ehre geben. Die Sängerin war Mitglied der Allgirl AC/DC-Band Helles/Bellesund überzeugt seit 2015 mit ihrer Rockröhre bei der Rockband AXEperience.

Gitarrist Frank Pané trat 2013 der erfolgreichsten Deep Purple Tribute Band Purpendicular bei, ist seit Februar 2015 Gitarrist bei Bonfire, veröffentlichte weltweit seine zweite Instrumental-CD "Six String Tales" und gründete 2016 die Band Sainted Sinners die Anfang 2017 ihre selbstbetitelte Debüt-CD veröffentlichten.

Jekko am Bass und Vocals, hat nach seinem Musikstudium mit einem der größten Stars Ex-Jugoslawiens, dem Sänger Dino Merlin, zusammen gearbeitet. Danach folgten Edo Zanki, die Band Relax und Toto Sänger Bobby Kimball. Aktuell spielt er unter anderem in der Munich City Band und war Mitglied der JDAllstars beim umjubelten Auftritt auf dem Öhringer Weindorf.

Gitarrist und Keyboarder Peter Hahner ist seit über 20 Jahren Profimusiker und einer der gefragtesten Tour- und Studiokeyboarder Deutschlands. Aktuell spielt er unter anderem bei der Munich City Band, Number Nine und war bereits bei der JD Rocknacht 2016 sowie dieses Jahr auf dem Öhringer Weindorf Mitglied der JDAllstars.

Last but not least und nicht mehr von den JDAllstars wegzudenken, ist Schlagzeuger Harry Reischmann. Er arbeitet seit 1994 als Profidrummer und spielt unter anderem bei Munich City Band, AXEperience und Gregorian mit denen er zum wiederholten Male die Welt bereisen durfte.

Dieses außergewöhnliche Line-up verspricht einen spektakulären Abend mit alten und neuen Highlights der letzten 40 Jahre Rockgeschichte, die bei einer Rock-Party nicht fehlen dürfen. Egal ob ihr in den 20ern oder 60ern seid, packt die Luftgitarre ein, werft euch ins Rock-Outfit, verabredet euch mit dem Rest der Clique und kommt am 02.12. zu einem der Live-Music-Highlights des Jahres.

Unglaubliche 32 Jahre JD-Rock-Party Geschichte in Hohenlohe und jetzt beginnt ein neues Kapitel! Das gesamte JD-Team freut sich schon darauf, mit Euch und den JDAllstars zum ersten Mal in der Festhalle Nobelgusch zu feiern und das Feeling unserer "alten Heimat“, der Erich-Fritz-Halle, im neuen modernen Ambiente aufleben zu lassen.

Karten gibt’s für 10,- € im VVK bei:

Autozubehör Schneider, Zeilbaumweg 14, Öhringen

Rockbar ROCKS, Katharinengraben 18, Öhringen

und bei der Volksbank Filiale Pfedelbach

Der Vorverkauf startet 3 Wochen vor der Rocknacht und wird noch einmal extra auf unserer Facebook Seite angekündigt.

Weitere Infos zur Rock Of All Ages Rockparty und dem JD Club e.V. gibt es unter

👉 www.jd-club.de und auf der JD Club Facebook Seite.