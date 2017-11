Rock this City kommt in Deine Stadt

Wir bringen Rock zurück in die Discos unsere Kick Off Veranstaltung findet im Kessel Reutlingens statt dort wo der Flair zur Party passt, wo schon Rock Live Bands sich die Ehre gaben und der Bass hämmert.

Rage Against the Machine, Five Fingers Death Punch, I Prevail, AC/DC, Scorpions, Blink-182, Linkin Park, Manowar, Freiwild, Fall out Boy, Böhse Onkelz, Nirvana, Metallica, Motörhead, Guns n' Roses, Kiss, 30 Seconds to Mars, Iron Maiden, Green Day, System of a Down, Ramones, Rammstein, Queen, Slipknot, ...

Headbanger und Rock n Roller, Gleichgesinnte des Rocks alle sind eingeladen um mit uns eine Rock Nacht zu veranstalten die es in sich hat, wir überbrücken die Festival Zeit mit Euch mit mindestens genauso viel Bier und Hammer Stimmung !!