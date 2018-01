Rock4Kids, ein fetziges Konzert für die ganze Familie.

Professionelle Musiker interpretieren deutsche Pop- und Rocksongs aus Radio und TV und runden das Programm mit eigenen Kompositionen ab. Eine witzige und pädagogisch anspruchsvolle Moderation von Jörg Schreiner, begleitet die Besucher durch das ca. 60 Minuten lange Konzert. „Jedes Kind kann irgendetwas gut!“, ist die Kernaussage, die mit viel Spaß und Lebensfreude vermittelt wird.

Angelehnt an die erfolgreichen Themen der Entertainment4Kids GmbH, ist Rock4Kids das Bindeglied zwischen den kleinen Theo Tollpatsch Fans und den größeren Kindern. Selbst die anwesenden Erwachsenen sind hell auf begeistert, wenn zu Liedern wie „Bilder von Dir – Laith All Dean“ oder „Alles nur in meinem Kopf – Andreas Bourani“, gerockt wird. Laut mitsingen, klatschen und viel Spaß an der Musik haben, ist hier angesagt.

Die Band um Jörg Schreiner nutzt die Ausgelassenheit der Musik um das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und versteckte Talente freizulegen. So manches Kind, das bei einem Rock4Kids-Konzert spontan auf die Bühne gerufen wurde ist selbst lange nach der Veranstaltung der Musik treu geblieben.

Die über Jahre gewachsene Formation besteht aus folgenden Mitgliedern:

Nelly – Kofferschlagzeug * Michael – Bass * Thomas – Hammond * Elias – Gitarre und Gesang * Jörg – Gitarre und Gesang * Paule – Rapp und Gesang * Lilli Deck – Gesang