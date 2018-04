Von Rise Against bis Heaven Shall Burn, von Hatebreed bis Shinedown! Hier frönt man den elektrischen Gitarren. Bei Rocked to the Core widmen wir uns hauptsächlich den kernigeren Varianten der härteren Musik, wobei allerdings auch die Klassiker der Genres Rock, Metal und Hardcore nicht vergessen werden. New Metal, Rock, Metalcore und Modern Metal von damals bis heute sollen euch den Abend versüßen. Da geben sich Clawfinger und Korn die Hand, während sie fröhlich Hatebreed und Callejon zuwinken. Abgeschmeckt wird das alles dann noch von der gelegentlichen Prise Kraftklub oder Ärzte.