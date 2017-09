Rocket- das ist die erfolgreichste Rock Show Süddeutschlands. Der ultimative Rock-Sound und spektakuläre Showelemente versprechen ein Rock- Hardrockerlebnis vom Feinsten. Ständig auf Tour beweisen sie ihr Können und die Leidenschaft für Musik. Die sechs Vollblut-Musiker von ROCKET sorgen schon seit Jahren für ausverkaufte Konzerthallen in Deutschland und werden von Fans mit Lob überschüttet. Viele Rockbands sind wohl für alle Zeiten in die Geschichtsbücher der Rockmusik eingemeißelt – umso schwieriger hat es da eine Band,die sich eben diesen Songs verschrieben hat. Die aus ganz Süddeutschland stammende Pro - Formation, allesamt bekannte Musiker aus den verschiedensten Rockbands, ist dabei DIE Band Süddeutschlands, die dem Original in Spiel-, Sound- und Showtechnik am nächsten kommt. Die Besetzung um dem studierten Opernsänger Friedel Wiest mit seiner unglaublichen Stimme (Gesang), Sandra Baur (Gesang), den mit zahlreichen Chart-Platzierungen oft durch die Fachpresse gelobte Gitarrist, Komponist Produzent Stefan Kern, Arrangeur, Organist und Theaterpianist Mark Poppe an der Hammond und Piano, Florian Weierberger hinter den Drums und Bassist Thomas Treitinger bringen die Hallen zum Kochen. Hits wie Queens „Show Must Go On“, Aerosmiths „Dream On“, Van Halens „Right Now“ und Guns n´ Roses „November Rain“ dürfen bei einer solchen Show natürlich nicht fehlen. Es ist eine pure, schweißtreibende und ehrliche Rock’n’Roll Show, die auch visuell das volle Programm bietet. ROCKET wird das Publikum begeistern und sich staunend fragen lassen, ob hier gerade nicht wirklich die Originale die Halle in Grund und Boden gerockt haben. Besetzung: Friedel Wiest – Lead Singer, Sandra Baur – Lead Singer, Stefan Kern – Guitar, Mark Poppe – Hammond & Piano, Thomas Treitinger – Bass, Florian Weierberger – Drums