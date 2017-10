Seit 6 Jahren organisiert der Ammerbucher Musiker Jürgen Sturm bereits die Veranstaltungsreihe "Kultur im Adler Poltringen". Nahezu 50 Veranstaltungen gingen bisher über die Bühne, die der "Chef des Hauses", Walter Matthes, extra dafür gebaut hat und auf der zahlreiche Künstler (Kabarettisten, Krimiautoren, Zauberer, Musiker, Comedians etc) das Publikum unterhielten.

Grund genug also für Jürgen Sturm und Walter Matthes, dieses "unrunde Jubiläum" gebührend zu feiern - und zwar so richtig rockig!

Zu der Band um Jürgen Sturm muss man eigentlich nicht mehr viel sagen! Wer sie in den letzten Jahrzehnten in der Region oder z.B. seit 24 Jahren regelmäßig am 30. April im Tübinger Hauptbahnhof erlebt hat, der weiß: bei den ROCKING DADDIES geht die Post ab - sei es bei eigenwillig gecoverten Songs u.a. von den Beatles, den Stones, Jimi Hendrix oder Dire Straits und Neil Young, oder bei Eigenkompositionen von Jürgen Sturm wie "Fly away". Jede Party mit den "RockDads", die nächstes Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum !! feiern, hat einen Touch von Woodstock, wo man einfach Schwofen und gut gelaunt sein MUSS