Rockkonzert mit Ivanhoe und BadWildBad

Zum 20-jährigen Vereinsjubiläum ist es dem Kulturverein Resus e.V. mal wieder gelungen ein musikalisch hochprozentiges Konzerthighlight zu präsentieren. Am Samstag dem, 06.05. rockt es gewaltig in der Vaihinger Peterskirche in einem grandiosen Doppelkonzert.

Die Progressive Metal Band Ivanhoe, gegründet 1986, galt schon in den 90er Jahren als die deutsche Antwort auf „Dream Theater“. Die Musik lebt von dem „Wechsel von gefühlvoll-melodischen und heavy Passagen“ beziehungsweise „einen Mix aus eingängigen Riffs und verschachtelten Prog-Parts“. Aktuell sind sie mit ihrem siebten Longplayer „7 Days“ am Start. Vervollständigt wird das Konzert von der Bietigheimern BadWildBad. Das Programm der Band umfasst Stücke von Gruppen, die in den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende ihre große Zeit hatten – mit speziellem Focus auf Songs, die in den 70er-Jahren veröffentlicht wurden. Dabei kommen auch Stücke aus der zweiten Reihe zu Gehör und dies mit einer gehörigen Portion Eigenkreativität. Nicht entgehen lassen. Einlass: 19°° Uhr, Beginn: 20°° Uhr, Eintritt: 10 Euro