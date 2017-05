Rockn Roll Safari feat. DJ Reverend Reichsstadt & Jens-o-Matik

Diesmal geht es also am “Vorfeiertag” auf Musik-Safari – und sollte das Wetter es bereits zulassen, wird selbstverständlich “outdoor” im Biergarten gefeiert und getanzt werden!

Der erfahrene Tour-Guide REVEREND REICHSSTADT setzt sich also erneut den Tropenhelm auf und führt das doch arg vertrauensselige Publikum zu einer Expedition in den Rock’n’Roll-Dschungel und an andere unerforschte Orte, an denen es hochgradig tanzbar zugeht – den Soundtrack zu diesen Ausflügen in die Wildnis bilden schließlich keinesfalls umsonst “bone-shakin’ Rhythm’n’Blues, stompin’ Rock’n’Roll und primitive Rockabilly”, ergänzt noch durch “swingin’ Surf- und Exotica-Tunes” sowie einige ausgewählte Country-Songs.

Unterstützung bekommt der Gastgeber wieder einmal von seinem langjährigen Kollegen JENS-O-MATIC, der als “the Man” hinter dem “Club Miaow” ein ausgewiesener Experte für ausgewachsene Großkatzen aller Art ist.

Der Eintritt ist wie immer frei – alle Personen mit einer Katzenhaarallergie müssen sich jedoch bedauerlicherweise auf die Gefahr tränender Augen einstellen!

Der nächste Tag ist ein Feiertag