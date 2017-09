Rock'n'Roll Halloween 2017

„Making Halloween a Rock’n’Roll-Spectacle again!“ – mehr oder weniger unter diesem Motto wird kaltblütigen Besuchern bereits seit mehr als fünfzehn Jahren bei der alljährlich stattfindenden Veranstaltung schaurig-schöne Unterhaltung geboten. Und heuer werden wieder gleich zwei ganz und gar spektakulär gute Live-Bands am Start sein, die jede Menge „Angst und Schrecken“ verbreiten werden!THE RAILBONESAlles einsteigen! Die Stuttgarter Band mit Frontfrau lädt uns alle ein zu einer Reise auf den Schienen des klassischen Rockabilly im Stil der 1950er Jahre – es erwarten einen ausgesuchte Rock’n’Roll-Perlen, angereichert noch mit eigenen Ideen sowie den stampfenden Beats einer alten DampflokomotiveBANTAM (Ex-Members of Ex-THE PHANTOMICS)Früher nannten sie sich THE PHANTOMICS und hatten eine Sängerin – ohne diese und jetzt als Trio bietet die Band aus der Region weiterhin Rockabilly und Psychobilly, gewürzt noch mit einem Schuss Punk RockDJ JENS-O-MATIC & DJ ALFREDO AMOREUnd diese beiden Herren an den Plattentellern sorgen mit Rock’n’Roll, Soul, Rhythm’n’Blues, Punk Rock sowie Trash dafür, dass schlussendlich dann wieder bis zum definitiv bitteren Ende im Morgengrauen gefeiert wird!Goldmark’s (Kneipe beim Club Universum)Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-MitteDie ursprünglich angekündigten ASTRO ZOMBIES mußten leider ihr Konzert absagen und können daher nicht beim ROCK’N’ROLL-HALLOWEEN dabei sein!