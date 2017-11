RocknRoll Safari Club - X-Mas Edition

Dieses Jahr geht’s wieder auf weihnachtliche Musik-Safari! Zu diesem Zweck setzt sich der erfahrene Tour-Guide REVEREND REICHSSTADT anstatt der Weihnachtsmannmütze den Tropenhelm auf und führt das (nicht zuletzt aufgrund der Feiertagsstimmung) arg vertrauensselige Publikum zu einer Expedition in den Rock’n’Roll-Dschungel und an andere unerforschte Orte von rauer Schönheit, an denen es gefährlich, aufregend, exotisch und hochgradig tanzbar zugeht – den Soundtrack zum Ausflug in die Wildnis bilden schließlich wie üblich „bone-shakin’ Rhythm’n’Blues, stompin‘ Rock’n’Roll und primitive Rockabilly“, ergänzt durch „swingin’ Surf- und Exotica-Tunes“ sowie ausgewählte Country-Songs. Unterstützung bekommt der Gastgeber von seinem langjährigen Kollegen JENS-O-MATIC, dem Macher des „Club Miaow“, und der Eintritt ist wie immer frei (und zwar nicht nur, weil Weihnachten ist) – man sollte sich jedoch bewußt sein, daß man hier auch an Weihnachten in der exotischen Umgebung der Osterinseln landen kann…