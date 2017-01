RocknRoll Safari

DJ REVEREND REICHSSTADT & DJ ALFREDO AMORE Wenn es im Frühjahr in Steppe und Savanne keimt und aufblüht, geht es wieder auf Musik- Safari! Der erfahrene Tour-Guide REVEREND REICHSSTADT setzt sich also erneut den Tropenhelm auf und führt das doch arg vertrauensselige Publikum zur Expedition in den neu spriessenden und wuchernden Rock’n’Roll-Dschungel und an unerforschte Orte, an denen es hochgradig tanzbar zugeht – den Soundtrack zu den Ausflügen in die Wildnis bilden schließ- lich “bone-shakin’ Rhythm’n’Blues, stompin’ Rock’n’Roll und primitive Rockabilly”, ergänzt durch “swingin’ Surf- und Exotica-Tunes” sowie ausgewählte Country-Songs. Unterstützung bekommt der Gastgeber dabei zum zweiten Mal von ALFREDO AMORE, der nunmehr alles andere als ein “Dschungel-Frischling” ist. Der Eintritt ist wie immer frei – Pollenallergiker sollten jedoch vorsichtshalber ein entsprechendes Nasenspray im Rucksack mitführen!