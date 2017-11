Rockparty mit F.u.c.k.

Der erste Dezember-Samstag ist irgendwie seit Jahren für Schwäbisch Hall reserviert. Die letzten immer für den STAGE Live Club SHA, früher für das ausverkaufte Peter-Lustig-Benefiz in Michelfeld, ein paar Meter weiter.

Gleichzeitig feiert der STAGE Live Club an diesem Abend seinen 4. Geburtstag! Lasst uns gemeinsam auch diesen Abend unvergesslich machen!!

F.u.c.k. stehen für Unterhaltung pur. Bei dieser Band kann niemand stillsitzen, denn sie begeistern mit unbändiger Spielfreude, authentischem Auftreten und Wortwitz. Den sechs Musikern sieht man zu jeder Minute des Abends an, dass sie Spaß daran haben, für das Publikum alles zu geben - das reißt jeden mit.Die Band ist mittlerweile seit über zwanzig Jahren im Geschäft und damit eine der wenigen Konstanten in einer schnelllebigen Branche. F.u.c.k. hat sich in diesen beiden Dekaden eine große Fanbasis aufgebaut: Egal ob im Breisgau, am Niederrhein, an der Elbe, in Österreich oder dazwischen, die vier Buchstaben sind jedem, dem harte Musik gefällt, ein Begriff.