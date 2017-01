Rocktest Spezial

Am 4. Februar 2017 haben die vier Bands Autumn, Blue Malva, Relation und Xylospongium die Chance sich auf der Bühne des Stuttgarter Club Zentral dem Publikum zu präsentieren und einen Auftritt beim Lauter Festival in der Schweiz zu gewinnen. Einlass für das Finale ist ab 18 Uhr, der Eintritt beträgt vier Euro.

Mit dem Rocktest bietet das Popbüro Region Stuttgart erneut eine Auftrittsplattform für den musikalischen Nachwuchs aus der Region. Bewerben konnten sich alle, egal ob Rockband, Hip-Hop Crew, Duo oder Solokünstler, Hauptsache unter 25 Jahre und aus der Region Stuttgart. Überzeugt haben Motivation, Musikbegeisterung und ein eigener Sound.

Mit dabei sind:

Autumn

Burn. It. Down. Die ersten Worte aus ihrer Veröffentlichung „Crushing Waves“ (März 2016) könnten auch das Motto dieser Post/Herbstcore Band aus dem Kessel Stuttgarts sein. Mit ihrer energiegeladenen Mischung aus eingängigen Melodien und brachialen Shouts von Sänger Podge bringen sie die Bühne und das Publikum zum Beben. Aus dem Herzen auf die Bühne. Das Publikum dieselben Emotionen spüren lassen, die sie beim Spielen empfinden. Bei Autumn geht es um die Leidenschaft für die Musik: Über die Texte bis zu den fetten Gitarrenriffs schreit alles an dieser Band den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Autumn wurde Anfang 2016 gegründet und seitdem stecken die fünf Jungs jede freie Minute in neue Lieder oder verbringen die Zeit im Proberaum. Podge am Mikrofon, Jakob und Julian an den Gitarren, Chris am Bass und Flo an den Drums, das ist Autumn. Das ist PostHerbstCore.

Blue Malva

Die drei Jungs von Blue Malva lassen mit ihrer selbst gemachten Musik den Grunge der alten Schule wieder aufleben. Inspiriert von Größen der 90er, ist die Band von Thierry im Jahr 2014 gegründet worden. Nach nun einigen Besetzungswechseln ist das Trio mit Thierry an der Gitarre und dem Gesang, mit Phil am Bass und mit Felix am Schlagzeug perfekt. Der Sound der Band geht von ruhigen und stillen Songs hin zu aggressiven und lauten Gitarrenriffs. Die aus Stuttgart stammende Band versucht, über eine regionale Bekanntheit hinaus zu kommen, um auf nationaler Ebene Erfolge zu feiern.

Relation

Zwei Brüderpaare - verbunden durch dasselbe Blut und den Schweiß den sie in die Musik stecken. Seit 2011 wurden zahlreiche Konzerte und Festivals um das Debütalbum "Day by Day" im süddeutschen Raum bespielt. Melancholischer klingt die im Juni 2016 erschienene EP "Raise up the light" - fünf entspannte und gelassene Songs versuchen das alltägliche Leben zu hinterfragen und es aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Frische und Modernität der vier jungen Musiker verliert sich dennoch keineswegs in Utopien. Vielmehr versuchen sie durch Popcharakteristika dem Zuhörer beim ersten Hören die Musik erlebbar und zugänglich zu machen.

Xylospongium

Zu laut? Gibts nicht. Wir stehen für entsprechend druckvollen Rock, mit klaren Statements, die das musikalische Handwerk nicht zu kurz kommen lassen. Außerdem sind wir der Meinung, eine Band braucht keinen Schlager.

Special Guest: Killjoy

Tief im Untergrund Zürichs trifft Punk mit Wucht auf Blues und Rock ’n’ Roll. Inspiriert durch Bands wie Green Day, Jimi Hendrix, Bad Brains und vielen mehr, entstand in gut anderthalb Jahren diese explosive Mischung. Killjoy holt aus der Minimalbesetzung, dem Trio, das Maximum heraus. Mit schnellen Grooves, schweren Riffs und scharfen Gitarrensounds spielen sich die drei Musiker die Seele aus dem Leib und wenden ihre ganze Energie auf, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Für alle die, die den Rausch der hohen Geschwindigkeit spüren wollen oder schon länger keinen Muskelkater hatten: ein Killjoy Konzert ist sicherlich das richtige Mittel, denn das bekommt man auch rezeptfrei!