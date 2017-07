× Erweitern Rocky Horror Picture Show

Der Kultfilm mit Live Show von der Stagegroup Another Planet-In englischer Originalfassung

„Als das frisch verheiratete Paar Janet und Brad wegen einer Autopanne eines Nachts im Nirgendwo landet, hoffen sie bei strömendem Regen im nahe gelegenen Schloss Hilfe und vielleicht ein Telefon zu finden. Doch sie ahnen nicht, dass sie damit mitten in eine Versammlung von Außerirdischen aus Transsylvanien hineingeraten, deren Anführer Dr. Frank-N-Furter gerade seine neueste menschliche Schöpfung präsentieren will: den zum Leben erweckten Rocky Horror.

The Rocky Horror Picture Show (1975) ist die Kinofassung des von Richard O’ Brian ins Leben gerufene Musical “The Rocky Horror Show”. Die meisten Rollen im Film wurden mit dem Original-Cast des Bühnenstücks von der Premiere 1973 im Royal Court Theatre besetzt. Der Film lief nicht sonderlich erfolgreich an und es drohte die Absetzung, jedoch zeigte sich bald das Phänomen einer hartnäckigen Fangemeinde aus Musical-, Film- und Trashliebhabern, die der Film in seinen Bann zog. Die Rocky Horror Picture Show wurde aber noch von einem ganz anderen Phänomen begleitet: Sowohl in den Theater- als auch Kinoaufführungen neigte das Publikum dazu, enthusiastisch und aktiv an der Handlung auf der Bühne beziehungsweise der Leinwand teilzunehmen.

Die verrücktesten von ihnen versammeln sich immer noch regelmäßig, um den größten Kultfilm aller Zeiten zu feiern: Mitten unter ihnen die Stagegroup Another Planet, deren Mitglieder parallel zum Film auftreten. In originalgetreuen Kostümen, mit allerlei Requisiten und Zwischenrufen verwandeln sie den Film in ein dialogfähiges, interaktives Liveevent. Natürlich zusammen mit dem Publikum, das mit Requisiten wie Reis, Klopapier, Zeitungspapier und Toast seinen gewohnten Teil zur Show beiträgt.

Don’t dream it – be it!