Das Enfant terrible des Musicals auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Es ist wieder Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte: Mit schamlosem Tempo, unerhörtem Glamour und jeder Menge Sexappeal kommt RICHARD OBRIENS ROCKY HORROR SHOW nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz zurück.

Inszeniert unter dem Augenmerk des Schöpfers Richard OBrien selbst sorgt sie für den schrägsten Trip, den man auf der Bühne erleben kann. Und das bedeutet: in den Theatern sind wieder Strapse und Stilettos angesagt! Sobald die schrille Story um das junge, biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und den diabolischen Außerirdischen Dr. FranknFurter ihren Lauf nimmt, steigt das Publikum ohne Rücksicht auf gute Sitten in die Geschichte ein und macht einfach mit. Es darf gebuht, mit Lichtern geschwenkt und Wasser gespritzt werden, was das Zeug hält!"Time Warp" zu den Wurzeln: RICHARD OBRIENS ROCKY HORROR SHOWDie Rocky Horror Show war von Anfang an mit nichts zu vergleichen: Schon kurze Zeit nach ihrer Uraufführung 1973 in London wurde sie zum weltweiten Phänomen. Der Einfluss, den sie bis heute auf Drag Shows, Rockbands, Theater und die Burlesque-Szene ausübt, ist unschätzbar groß. RICHARD OBRIENS ROCKY HORROR SHOW wagt den "Time Warp" zurück zu den Wurzeln " zu B-Movies, Burlesque und Glamrock " und dringt bis zum wahren Kern der Rocky Horror Show vor.

Sprache: Dialoge und Songs: englisch / Erzähler: deutsch