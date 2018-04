Römische Alltagskeramik aus der Sammlung Krapf

Bis Oktober ist das Museum immer am 1. Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Neu ist im Jahr 2018, dass jeweils um 15 Uhr eine kurze Führung durch das Museum stattfindet.

Seit dem Jahr 2004 können Besucher die zahlreichen römischen Fundstücke begutachten und allerlei Wissenswertes über das Leben der Menschen vor beinahe 2000 Jahren erfahren. Der Lehrer Friedrich Krapf war ab 1910 Schulleiter in Jagsthausen. Neben dieser Tätigkeit waren die römischen Fundstücke im direkt am UNESCO-Weltkulturerbe Limes gelegenen, ehemaligen Kastellort Jagsthausen seine große Leidenschaft. Im Laufe der Jahre wuchs seine Sammlung immer weiter an. Neben Weinamphoren, Henkelgefäßen, feinsten Terra-Sigillata-Gefäßen und zahlreichen Münzen sind Glas-, Stein, und Metallfunde aus römischer Zeit zu sehen.