Roland Dörfler - Captures

Eröffnungsrede von Dr. Sabine Heilig und anschließendem Austausch mit den Nachfahren von Roland Dörfler Der 1926 im Erzgebirge geborene Künstler Roland Dörfler gehört zu den wichtigen Zeichnern der letzten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Nach seinem Wechsel von der Nürnberger an die Stuttgarter Kunstakademie im Jahr 1950, studierte Roland Dörfler bei Willi Baumeister und Manfred Henninger. Beide beeinflussten die künstlerische Entwicklung von Roland Dörfler sehr. Im Zentrum seiner Kunst standen aber immer die Erlebnisse aus dem Krieg, den Jahren der Gefangenschaft und seine Verarbeitung beschäftigten Roland Dörfler sein ganzes Leben lang. „Die bestürzende Hinfälligkeit des Menschen, der nicht individuell gesehen wird, sondern als eine Grundfigur, bestimmt die Zeichnungen und die Bilder Roland Dörflers. Ab 1965 lehrte er an der Braunschweiger Akademie, hatte aber immer die Verbindung zum Südwesten aufrechterhalten. Zwar ist der Zeitbezug in seinem Werk evident, auch die eigene Erfahrung, aber dahinter steht das von der jeweiligen Zeitepoche unabhängige, immer tragische Schicksal des Menschen, das Roland Dörfler anhand von extremen Situationen veranschaulicht. Stürzen, Fallen, Kreuzigung und Folter sind die großen Themen, die ein Mitleidender niederschreibt und malt. Der Mensch wird als Gefäß einer sterblichen Existenz dargestellt. Dieses Immer und Heute beschwört Roland Dörfler auch in großen Formaten, in denen sich das Malerische und zeichnerische durchdringen und gegenseitig in der Wirkung steigern.“ (Günther Wirt)