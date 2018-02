× Erweitern Roland Maier

Roland Maier kommt wieder in die Burg. Er ist authentisch, er sucht sich keine Opfer, das Opfer ist er selbst.Roland Maier ist Karl-Heinz, seine Geschichten sind intelligent, tiefgründig und witzig, eine Mischung aus Kabarett und Comedy.Er ist mit Ilse zum Abendessen eingeladen und hat noch kein „Mitbringsel“, also holt er im Keller eine Flasche Wein, einen Billigeren, weil seine Gäste ja auch nur den billigen mitbringen… Der Sohn pubertiert. Die Hormone toben, die Stimmung ist im Keller. Er muss mit Ilse am Samstag einkaufen gehen, damit er seine Meinung sagt,…ohne das diese ernst genommen wird.Wer den tiefgründigen Humor liebt, der ohne Häme auskommt, sollte sich diese Vorstellung nicht entgehen lassen.