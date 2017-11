Roland Weber Quintett

22 Jahre und kein bißchen leise

Im November 1995 standen die Musiker um den Vibraphonisten Roland Weber zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne - und zwar genau hier in "Rogers Kiste". Einmal im Jahr gibt es ein Wiedersehen.

Seither gilt das Credo: Jazz soll Laune machen.

Die Band bietet ein breites Spektrum. Jazzperlen von Monk, Rollins .Bobby Hutcherson sowie neuere Jazz-Originals. In der Tradition des Hardbob der sechziger Jahre stehen Kommunikation und Spielfreude unter den Musikern im Vordergrund.

Das von Martin Keller expressiv gespielte Saxophon und der schwebende Klang des Vibraphons verbinden sich mit der bestens eingespielten Rhythmusgruppe, mit Martin Trostel am Klavier, Markus Bodenseh am Kontrabass und Lutz Groß am Schlagzeug.

Roland Weber - VibraphonMartin Keller - TenorsaxophonMartin Trostel - PianoMarkus Bodenseh - BassLutz Groß - Schlagzeug