Rolling Bones

Die besondere Hard’n’Heavy Granate Süddeutschlands gibt sich die Ehre.

Die Bones donnern seit vielen Jahren durch die Clubs, Rockschuppen und Festivals, hinterlassen stets zufriedene und erschöpfte Fans, die sich sicher auch die nächste Show nicht entgehen lassen werden !Klassiker von AC/DC, Krokus, Motörhead, Accept, Priest u.a. werden professionell mit unglaublicher Intensität zelebriert, so dass jeder Gig zum unvergesslichen Erlebnis wird. Zudem sind immer mehr eigene Kompositionen mit im Gepäck- die Band nimmt euch auf eine Atem beraubende Reise in den Rock’n’Roll-Heaven mitAber auch das Auge hört mit, so entstand ihr Slogan : „…nur echt mit der Flexx !“, da wird Heavy Metal Span abhebend, kaltverformend liebevoll auch mit dem Schmiedehammer dargeboten !!Die Besetzung machte schon in den 80ern Furore, als sie unter dem Namen „Heavy Metal Thunder“ die hiesigen Bühnen unsicher machten. Noch heute gehört ihr Hit „All I Want is Rock’n’Roll“ zu den Highlights jeder Show !Viel Erfahrung und die hemmungslose Lust auf die Show lassen jeden Abend zu einer intensiven Begegnung mit Stefano Bombastos ungestümem Doublebass Gewitter, der kraftvollen Axt von Bassist Bruno, AlexThunder’s und Black Pete’s Gitarrenbrettern werden. Dazu brennt sich ThunderWolf’s Leadgesang tief in die Gehörgänge der Metalmaniacs ein !

www.rollingbones.net