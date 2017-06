Der Bund der Ehe scheint laut dem Titel ihrer Debüt-CD eher nicht so ihr Ding zu sein: „Marriage Is Not My Favourite Thing“. Doch etwas anderes hat es den Jungs aus dem Reich der Mitte offenbar ganz gehörig angetan: der Rock-ing-Roll-ing-Rrrock-a-billy! Genauer gesagt: dessen heftigere Gangarten Punkabilly, Psychobilly und Neo-Rockabilly, die sich in den 70er- und 80er-Jahren aus ihm entwickelt haben. Diesen Stoff bringen das Trio, das in klassischer Rockabilly-Besetzung (Xiao Bai: Drums/Background Vocals, Xiao Qiang: Gitarre/Background Vocals, Wu Di: Kontrabass/Lead Vocals) antritt, mit satter Energie und großer Spielfreude zum Vortrag.

ROLLING BOWLING hat sich 2011 in Peking gegründet und ging aus der Formation DEFY hervor. Die Band gilt als eine der besten chinesischen Acts ihres Genres und stellte im Oktober letzten Jahres mit „Marriage Is Not My Favourite Thing“ den eingangs erwähnten Erstlingstonträger vor. Ihre Songs, die Titel wie „Monkey On The TV Show“, „Yellow Skin“ oder auch „????“ tragen, bringen die Jungs auf Englisch, zum Teil aber auch auf Chinesisch zu Gehör.