Roman Novitzky - Vernissage

In der Reihe „Premiere“ ermöglicht die Ruoff Stiftung 2018 eine besondere Begegnung mit der Welt des international gefeierten Stuttgarter Balletts: Erstmals überhaupt im institutionellen Rahmen ist eine Ausstellung mit den Fotoarbeiten von Roman Novitzky zu erleben. Bekannt vor allem als Erster Solist des Stuttgarter Balletts, hat sich Novitzky inzwischen auch als Choreograph etabliert. Mehr noch aber weist ihn ein ganz eigener Blick auf die Kunstform Ballett aus. „Der tanzende Blick: Roman Novitzkys Stuttgarter Ballett“ wird die Räume der Ruoff Stiftung in eine Bühne der Annäherung an die Welt des Tanzes an sich verwandeln.

Eröffnung: Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr