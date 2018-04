Live im Ersten präsentiert Roman Wreden

ROMAN WREDEN kommt mit seinem aktuellen Album "LET GO & DRIFT" in den 1. Stock. Imposantes Kopfkino aus der Folk-Pop Welt gibt es auf dem neuen Werk zu erleben, bilderreich, dunkel und klar.

Dabei hat er seine ganz eigene Art zu schreiben, Melodiebögen zu spannen, Dramaturgie aufzubauen. Inspirieren lässt er sich von Büchern, Filmen, eigenen Erfahrungen und Fantasien. An diesem Abend gehen er und seine Mitmusiker mit einem abwechslungsreichen Set aus neuen und früheren Songs auf die Bühne - unplugged in kleiner Besetzung, entspannt bis intensiv, melancholisch und verspielt, originell und unterhaltsam."Die Songs atmen den Duft der Vergangenheit, gemahnen mal an Seemannslieder, mal an mittelalterliche Weisen, an Vaudeville, Folk und Chanson. (…) Intensiv, komplex und voller Dramaturgie.“ (Der neue Tag)

Weitere Infos zu ROMAN WREDEN

:http://www.romanwreden.de/