Konzert zum neuen Album. Im Herbst geht Romano auf „Copy Shop“ Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 4. November um 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, im Club des Im Wizemann.

Romano hat das Fenster wieder runtergekurbelt und das Autoradio aufgedreht. Minimalbeats und Maximaltexte knallen raus. Vor zwei Jahren tanzte der Rapper aus Köpenick raus dem Vorort, rein in die Welt, rappte über Metalkutten und einen Klaps auf den Po und erfand dabei ein neues Genre, in dem er jedes existierende auflöste.

Der Mann, der in seiner Hood alle Nachbarn persönlich begrüßt, Straight outta Märchenviertel, fliegt 2017 ins ferne Hongkong und findet dort zu seinen Wurzeln zurück. In „Copyshop“ geht es um die Kopierläden, in denen Romano bis 2013 am Laserdrucker stand und um die Erkenntnisse, die er dort über die Welt gewann, während er die Menschen bei ihren Anstrengungen zur Vervielfältigung beobachtete. Das neue Album erscheint am 08.09.2017. Im Herbst geht Romano auf „Copy Shop“ Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz