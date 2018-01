Romantische Schneeglöckchen-Tage

Im stilvollen Ambiente des Bad Rappenauer Wasserschlosses finden am Samstag, 24. Februar, und Sonntag, 25. Februar, wieder die Romantischen Schneeglöckchentage statt. Dreißig naturverbundene Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihr Handwerk rund um das Thema Schneeglöckchen und Frühlingsreigen. Die Boten kraftvoller Hoffnung in der frostigen Jahreszeit sind der Mittelpunkt des beliebten Marktes. Naturverbundenheit und qualitativ sehr hochwertiges Kunsthandwerk gehören dazu und auch ein Projektstand, bei dem es dieses Mal Informationen über den Bärenpark in Bad Rippoldsau gibt. Peter Steiner, der Teddybären-Künstler, weiß darüber viel zu berichten.Nehmen Sie sich im Schlosshof Zeit für den »Brunnen der Weisheit« mit all seinen Zitaten rund um Frühling und freuen Sie sich auf die frühlingsfrische Bewirtung durch den Chor »Unterwegs« vom Sängerbund Fürfeld.Der Künstlermarkt ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen über dieses Schneeglöckchen-Wochenende im Wasserschloss finden Sie unter www.kreative-maerchenwelt.de.