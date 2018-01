Jedes Jahr im Februar wird die Welt ganz romantisch. Grund dafür ist der Valentinstag am 14. Februar. Zu diesem Ereignis wird in Rothenburg wieder die „Romanze an Valentin“ stattfinden.

Vom 09.–18. Februar 2018 kann die mittelalterliche Stadt auf ganz romantische Art erlebt werden. Neben speziell abgestimmten Stadtführungen zum Motto „Auf den Spuren der Liebe“ können Fahrten durch die Altstadt im Zweispänner und Elektro-Auto, inklusive wärmendem Picknickkorb, unternommen werden. Wem es draußen noch zu kalt ist, dem bieten das Kriminal-, das Reichsstadt- und das Deutsche Weihnachtsmuseum, mit speziell angepassten Öffnungszeiten, einen warmen Unterschlupf.