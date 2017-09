Romeo Julian 2.0

Bewegungstheater ROMEO UND JULIA 2.0 Eine nonverbale Vorstellung. Eine moderne Version der alten Geschichte über Hass und Liebe, über das, was die Menschen teilt und was vereinet. Die Handlung ist eine Übertragung von William Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“ in die moderne Gesellschaft. In der Mitte der Geschichte steht die Frage der Fragen - können die beiden verfeindeten Gruppen die Sinnlosigkeit ihres gegenseitigen Hasses erkennen und ihre Feindschaft beenden?