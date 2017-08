Ronan Dury

Ronan Drury ist Ire, der seit vielen Jahren singt und Gitarre spielt. Geboren und aufgewachsen ist er in Dublin. Er stammt aus seiner Familie, aus der schon seit mehreren Generationen berufsmäßige Unterhaltungskünstler hervorgegangen sind. Im Jahr 1993 besuchte Ronan zum ersten Mal Deutschland. In der Folgezeit kam er immer wieder zurück, um in irischen Pubs aufzutreten. Schließlich übersiedelte er 1997 nach Deutschland und wurde einer der besten irischen Entertainer, der es versteht, sein Publikum zu fesseln. Ronan´s Repertoire umfasst irische Balladen, Folk, Country und aktuelle Musik - aber seine große Liebe sind die Balladen. Bei den Auftritten präsentiert er ein umfangreiches gemischtes Programm. Sein unvergleichlicher Stil wendet sich immer an diejenigen, die aussagekräftige Texte, verpackt in wunderschöne Melodien, lieben. Er hat sicherlich auch einige Ihrer Lieblingssongs in seinem Repertoire. Wenn Sie ihn einmal gehört haben, wollen Sie ihn immer und immer wieder hören.