In den letzten zehn Jahren hat sich Erwan Castex aka Rone zu einem der wichtigsten Key-Player der französischen Elektronik Szene entwickelt. Seine beiden Alben « Spanish Breakfast » (2009) und « Tohu Bohu » (2012) zeigten, mit welcher Kreativität und mit welchem Enthusiasmus Rone seine Songs produziert. 2015 veröffentliche Rone dann sein Album « Creatures », welches er zusammen mit anderen Musikern wie Etienne Daho, Bryce Dessner (the National), Frànçois Marry (François & the Atlas Mountains), Bachar Mar-Khalifé, Jean-Michel Jarre oder John Stanier (Battles, ehemaliger Drummer von Helmet…) aufnahm. Als früherer Filmstudent hat Rone ein ausgefeiltes Visual Konzept erarbeitet, sowohl für seine Videos, als auch für seine Live Shows. Im November erschien « Mirapolis », das vierte Studioalbum des französischen Produzenten.