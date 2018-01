Roni Ben-Hur Quartett

Der in Israel geborene und in New York lebende Gitarrist Roni Ben-Hur und der Ausnahme-Bassist Harvie S, gemeinsam mit dem großen Piano-Lyriker Bob Degen und dem filigranen Drummer Peter Perfido haben ihre Liebe für Jazz und besonders zur brasilianischen Musik immer wieder erfolgreich präsentiert. Mit einer Mischung aus Eigenkompositionen aller vier Musiker und Songs von brasilianischen Legenden wie Antonio Carlos Jobim, Baden Powell oder Pixinguinha, zeigen Ben-Hur und Band, warum brasilianische Musik so beliebt ist. Das Projekt soll jedoch nie pur brasilianisch sein, es ist eher eine Mischung aus Bebop und Samba. Ronis Spiel zeichnet sich durch rhythmische Präzision, geschmackvollen Sound und stets swingender Interpretation alter und neuer Meister aus. Harvie S, einst Swartz, war auf Einladung unseres Programmmachers 1990 im Trio von Mick Goodrick, der auch Pat Metheny und John Scofield unterrichtete, im Reutlinger „Jazz in der Mitte“ zu bestaunen.