Rookie Open PT. 3

Hier ist also nun Teil 3 der Nachwuchsreihe in der Halle, die Rookie Open haben einen neuen Termin. Am 9. Dezember heizen Euch folgende Bands mal so ordentlich ein: September FallAlternative Rock aus RudersbergiOHNASongs solo schreiben, als Band spielen. Hoffnungsvoll aber nachdenklich. Beatlastig und dynamisch?Dice of DestinyAlternative HardRock/Metal aus NürtingenThe InBetweenGerman Pop-Punk/Metalcore Cover-Band from Schorndorf.