Reggae & DubThe Heaviest Bass In Town – Die Rootikal Session macht diesem Motto alle Ehre. Die Selectors Elmar, Uli und TKZ alias Rootikal Crew bringen jeden zweiten Monat Reggae, Roots & Dub der Neuzeit und aus den vergangen Dekaden in den Club Freund & Kupferstecher. Die Rootikal Session ist damit der einzige regelmäßige Club-Event in der Stadt, der diese spezielle Musik innerhalb des Genres Reggae featured und damit die ruffen und tuffen Klänge der Soundsystem-Kultur aus Metropolen wie Kingston Jamaica oder London UK nach Stuttgart bringt. Die Gastgeber der Rootikal Crew werden sich an diesem Abend an den Controls und mit Styles abwechseln und absolute Perlen aus fünf Jahrzehnten Reggae & Dub präsentieren.