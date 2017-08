Rootikal Elemental Wave Soundsystem

The Heaviest Bass In Town – Die Rootikal Session macht diesem Motto alle Ehre. Die Crew um Elmar, Uli und TKZ bringen euch konstant Heavy Roots & Dub der Neuzeit und aus den vergangen Dekaden in den Club Freund & Kupferstecher. Die Rootikal Session ist damit der einzige regelmäßige Club-Event in der Stadt, der diese spezielle Musik innerhalb des Genres Reggae featured und damit die ruffen und tuffen Klänge der Soundsystem Culture aus Metropolen wie Kingston Jamaica oder London UK nach Stuttgart bringt. Uli & TKZ haben Ende September das ELEMENTAL WAVE SOUNDSYSTEM aus Dachau zu Gast. Den urbanen Bass-Heads dürfte es vor allem aus dem gemeinsamen Projekt „Blurred Vision“ zusammen mit den Münchnern von Schlachthofbronx ein Begriff sein. Entstanden aus den beiden Soundsystems Flowin Vibration (Stepwise Records, Riding Higher) und Basssickly Movements (it’s a dub ting, Soundplantage) ist das Elemental Wave Soundsystem das Ergebnis aus 15 Jahren Dub, Tontechnik, Lautsprecherbau, Festival Organisation und Leidenschaft für Soundsystemkultur.