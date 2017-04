Sei mal verliebt – 25 Jahre RosaKehlchenIn den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts, als schwuler Sex für viele Menschen ein Schreckgespenst war und Freddie Mercury höchstens als bisexuell gelten durfte, da gab es einen gut gelaunten Schwulenchor aus Heidelberg – die RosaKehlchen. Er trat in Straps und Fummel auf. Seine Programme hatten Titel wie „Von Fröschen, Schweinen und Prinzen“ oder „James Bond – For You Guys Only“. Er sang von Liebe und manchmal auch von Sex. Bei dem Jubiläumsprogramm "Sei mal verliebt" präsentieren die RosaKehlchen Highlights aus diesen bewegten Zeiten. Musikalisch reicht der Bogen von Barock bis Pop. Und heute? Sind Schwule nicht längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Vorurteile hat doch keiner mehr! Oder etwa doch? Die Bühnenprogramme jedenfalls sind nicht einfach nur amüsant. Sie enthalten auch immer eine Botschaft: Gleiche Rechte für alle. Für dieses Ziel setzen sich die RosaKehlchen seit ihrer Gründung 1992 mit ihrer Musik, ihren Programmen und Benefiz-Aktivitäten in Heidelberg ein.