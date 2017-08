Rose Übermut mit dem Chaussee Theater

× Erweitern Rose Übermut

Turbulentes Theater für Kinder ab 4 Jahren

Rose ist das wundervollste Mädchen der Welt und für ihre stolzen Eltern steht fest: Die heiratet später einen Prinzen, der sie in Samt und Seide kleidet und nur zu den glänzendsten Festen führt. Für Rose jedoch eine grauenvolle Vorstellung, die es unbedingt zu verhindern gilt. Und so wird sie übermütig, macht die verrücktesten Sachen, stürzt sich in halsbrecherische Abenteuer. Dabei muss sie einiges einstecken. Aber sie bleibt tapfer. Kann sie die Großen überzeugen und ihr eigenes Leben leben?

Nach dem Buch von Hiawyn Orem & Tony Ross

Für Kinder ab 4 Jahren

Dauer: ca. 45 min