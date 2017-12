× Erweitern Atlantis Atlantis

Weihnachten ist die Zeit der Liebe und Familie…da ist unser romantischer Rosenball am 2. Weihnachtsfeiertag natürlich genau die richtige Veranstaltung für Sie!

„Für mich soll´s rote Rosen regnen…“

Das wird es: am Rosenball in der Tanzmetropole am 26. Dezember. Jede Lady erhält zum Eintritt eine rote Rose von uns.

Tanzen Sie einen traumhaften Wiener Walzer zur bezaubernden Musik der Showband Atlantis. Zu den Klängen dieser Band schlagen die Herzen höher und bewegen sich die Füße anmutiger.

Wir freuen uns darauf, Sie ab 19.30 Uhr begrüßen zu dürfen!