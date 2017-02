Unter dem Motto "1001 Nacht" laden wir Sie recht herzlich zum Rosenmontagsball des SV Aglasterhausen ein.

Während die Band "The Heartbreakers" in der Halle für reichlich Stimmung sorgt, wird neben dem Ausschank in der Bar auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Eintrittspreise:

19:11 - 21:01 7€, danach 9€