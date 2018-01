Waldwanderung

Naturnah, frei von jeder Hektik – diese Vorzüge von Rothenburg ob der Tauber kann man insbesondere in der Wanderwoche im Frühjahr voll und ganz genießen.

Frei nach dem Motto „Will dir den Frühling zeigen, der hundert Wunder hat“ des Prager Dichters Rainer Maria Rilke geht es in die grünen Wälder rund um Rothenburg. Kaum einer kann die erwachende Natur besser beschreiben als Daniel Gros. der Leiter des Städtischen Forstamtes (Wanderung am 17.4. ab Marktplatz, ab 14 Uhr). Der Genuss kommt darf beim Wandern natürlich nie zu kurz kommen: Bei der Auftaktwanderung am 14.4. ist eine Vesperpause eingeplant, eine der Touren führt in den Weinberg An der Eich direkt am Tauberhang (21. April). Dort erklärt Winzer Albert Thürauf alles zum Weinanbau in Rothenburg, mehr Expertenwissen geht kaum. Richtig gut kennt sich Gästepfarrer Oliver Gußmann auf den Pilgerpfaden rund um Rothenburg aus. Er begibt sich am 21.4. ab dem Bahnhof Schweinsdorf auf einen der vielen Jakobswege, die sich in der Tauberstadt kreuzen. Für Ausdauernde geht es am Montag, 16. April, um 10 Uhr los: Die große Runde durchs Steinbach- und Taubertal verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie und einzigartige Eindrücke von der Kulturlandschaft.