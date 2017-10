× Erweitern Rotkäppchen

Es war einmal… so beginnen alle klassischen Märchen.

„Die Maske“ zeigt in einer rasanten, lustigen, einmal anders erzählten Bühnendarstellung das klassische Märchen „Rotkäppchen“.

Damit es dem Wolf nicht so leicht gelingt, das Rotkäppchen zu fressen, tüfteln die Waldtiere an einem genialen Plan zur Rettung von Rotkäppchen. Wird es ihnen gelingen, Rotkäppchen zu retten? Das erfahrt ihr an den bekannten Aufführungstagen.

Und wenn sie nicht gestorben sind und richtig getüftelt haben, dann leben sie noch heute…