Mehr als 40 Mal fand in Rottenburg das Neckarfest ohne Unterbrechung statt. Kein Wunder also, dass viele Einwohner dieses Datum ganz rot im Kalender anstreichen. Doch auch zahlreiche Besucher aus den Nachbarstädten und -gemeinden finden ihren Weg in die Domstadt.

Links und rechts des Neckarufers bis hinein in die Altstadt gibt es an drei Tagen ein buntes Programm mit Musik, Tanz und Gesang.