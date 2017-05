42. Rottenburger Neckarfest mit Brückenfest

Das Rottenburger Neckarfest, im Jahre 1976, ein Jahr nach dem Abschluss der Gemeindereform (1971- 1975) zum ersten Mal veranstaltet und als gemeinschaftsstiftende Aktion konzipiert, hat sich zu einem wahren Besuchermagnet in der Region entwickelt, zu einem multi-kulturellen Ereignis. Die Vereine sind die Träger des Festes und die Oberregie, die alles koordiniert und allgemeine Organisationen erledigt, liegt beim städtischen Kulturamt. Ca. 300 Händlerinnen und Händler bestücken den weit bekannten Antiquitäten-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt. Einige sind sogar von Anfang an mit dabei. Das Festgelände liegt rechts und links des Neckarufers und reicht bis in die schöne Rottenburger Altstadt hinein. Ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Tanz und Gesang sowie ein vielfältiges Kinderprogramm mit Kinderflohmarkt, Spielmobil, Kindertheater, werden jedes Jahr zusammengestellt und auf verschiedenen Bühnen im Festgelände präsentiert. Die kulinarischen Angebote reichen von deutschen, italienischen, griechischen, türkischen, ungarischen, französischen bis zu vietnamesischen Leckereien. Süßes oder Salziges. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

× Erweitern Foto: Kulturamt Rottenburg am Neckar Neckarfest Rottenburg