Rotwein und Rothirsch

Der Klassiker ist zurück! Wer eine überzeugende Auswahl an tollen Rotweinen aus der Region auf einmal vergleichen möchte, der entscheidet sich für einen manierlichen Übermut bei „Rothirsch & Rotwein“. Gleich 3 Weine aus verschiedenen Rudeln stehen Ihnen zur Verfügung – jeweils auf das Essen abgestimmt. Eintritt: 59,00 Euro pro Person, Beginn: 17:00 Uhr am Erdhaus 17:00 Uhr: Exklusive Führung und Pirsch durch den Wildpark zum Rothirsch: "Röhren", was das Zeug hält. 18:30 Uhr: Begrüßungscocktail für eine ruhige Hand 19:00 Uhr: Bestes vom Hirsch und 3-Gänge-Menü mit vortrefflichen Weinen Vorspeise (1 x 0,1l.) Hauptgang (2 x 0,2l.) Nachspeise (nicht vom Hirsch ;-) Nach der Nachspeise einen Edelbrand für einen runden Abschuss 22:30 Uhr: Käse schließt den Magen Weitere Getränke werden separat berechnet.